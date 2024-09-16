هاربة من 9 قضايا.. الداخلية تكشف ملابسات منشور نوم سيدة وطفلها على الرصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها طفل بالنوم أعلى الرصيف بالطريق العام بمحافظة الجيزة معرضةً حياتها وحياة الطفل صحبتها للخطر.

بالفحص وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيدة والطفل المشار إليهما وتبين أنهما (سيدة بدون عمل، سبق اتهامها في قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليها في 9 قضايا "إيصال أمانة ، تبديد" بإجمالي أحكام 7 سنوات و10 أشهر" - نجلها "سن عام تقريباً"– مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).

وعُثر بحوزة السيدة على (سلاح أبيض) وبمواجهتها اعترفت بقيامها بارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة وبصحبتها نجلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.