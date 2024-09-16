داخل عربية قمامة.. كواليس سرقة 1179 جهاز تابلت مدرسي من مخزن بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لسرقة 1100 جهاز "تابلت" من مخازن وزارة التربية والتعليم بمدينة مبارك التعليمية نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

مايو الماضي، تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من مدير عام بوزارة التربية والتعليم بتضرره من القائمين على مخزن تابع لجهة عمله لاكتشافه فقد 1179 جهاز تابلت من أصل 150 ألف جهاز أثناء عمل جـرد للمخزن وبمواجهتهم نفوا ارتكابهم للواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد فايز من تحديد مرتكبي واقعة سرقة أجهزة التابلت عامل بوفيه بذات الجهة وسائق بإحدى شركات النقل الذكى باستخدام سيارة ملاكى ملك أخت الثانى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة واعترف الأول باستغلال طبيعة عمله واستيلائه على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ والتقابل مع الأخير وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما.

تحصل المتهمان على 2,7 مليون جنيه نظير بيع الأجهزة لدى 5 أشخاص عملاء سيئ النية تم ضبطهم وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها وجارى استكمال الجهود لضبط باقى المسروقات.