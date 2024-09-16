"لسة على ذمة القضية".. أول تصريح من محامي أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قال أشرف عبد العزيز المحامي، إن محكمة جنايات مطروح، قررت إخلاء سبيل موكله "أحمد فتوح" بكفالة ماليه قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بقتل أمين شرطة دهسًا عن طريق الخطأ بسيارته تحت تأثير مواد مخدر.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم إخلاء سبيل موكله من قسم العلمين نفاذًا لقرار المحكمة، "المحكمة هنا اللي هتحدد هيروح القسم عشان يدفع الكفالة أو يروح يدفعها في النيابة.. وإن قرار إخلاء السبيل يعني أن فتوح مازال على ذمة القضية، ولم ينتهي منها".

وقررت المحكمة استدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية و"هاني قباري محمد إسماعيل" مدير عام بالمعامل الكيمائية والذي قام بإجراء تحليل العينات المأخوذة من المتهم، ومعد تقرير الطب الشرعي "المعمل الكيميائي" والذي تم سؤاله بالنيابة العامة، لمناقشته أمام المحكمة.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم أحمد فتوح، بدهس المجني عليه السيد أحمد، أمين شرطة، أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة.

واتهمت التحقيقات أحمد فتوح، بإحراز جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد".

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمواد المخدرة، بأن قاد السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت إلى الوفاة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.