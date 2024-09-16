كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكر المولد النبوي الشريف، بعض النماذج المشرفة في مجال الدعوة التي أثرت الفكر الإسلامي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم نماذج أثرت الفكر الإسلامي من مصر والعالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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