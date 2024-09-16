شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2024/2025 بمرحلة رياض الأطفال، لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أهمية قيام موجه عام رياض الأطفال بالمديريات بتخصيص الأسبوع الأول من الدراسة لأنشطة التهيئة المخطط تنفيذها كل عام، وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال الأطفال وتجهيز الروضات وإضفاء جو من البهجة والسرور:-

- تقديم أنشطة تهيئة تتصف بالإبداع والتنوع الجذب الأطفال إلى الروضة، وذلك الاستثمار هذا الوقت تحديداً في تكوين أفضل انطباع للطفل عن الروضة والعاملين بها وعلى أساسه يتحقق تكيف الطفل الإيجابي مع بيئة الروضة.

- إعطاء مساحة للمعلمات الجدد للمشاركة في إعداد وتنفيذ أنشطة التهيئة مما يكسبهن جميعاً المزيد من الثقة في العمل وتحمل المسئولية.

- إتاحة الفرصة لإشراك أولياء أمور الأطفال في أنشطة التهيئة المقدمة لأطفالهم، وفى ذات الوقت إعطائهم صورة كاملة عن طبيعة عمل الروضة وأنشطتها التربوية المختلفة وتحديد طرق وآليات التواصل معهم، ومن ثم دعم وتقوية علاقة الروضة بالأمر وبناء الثقة فيما بينهم الأمر الذي يترتب عليه ضمان المشاركة الإيجابية للأسر في دعم تنفيذ أنشطة الروضة طوال العام الدراسي.

- التأكيد على خلق مجتمعات تعلم مهنية بين المعلمات وموجهات رياض الأطفال اللاتي حصلن على برامج التنمية المهنية خلال فصل الصيف - المنفذة بالتعاون مع وحدة مشروع دعم إصلاح التعليم ( البنك الدولى ) ، وذلك للتخطيط من أجل توظيف ما تم اكتسابه من خبرات من تلك البرامج داخل قاعات رياض الأطفال؛ ومن ثم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج، وذلك لحين استكمال باقي برامج التنمية المهنية المخطط تنفيذها.

- توثيق هذه الأعمال ونشر وتعزيز النجاحات بين الإدارات بعضها البعض لتبادل أوجه الاستفادة.

- التأكيد على توجيه رياض الأطفال بالإدارات التعليمية بالقيام بدوره المنوط به نحو تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة ومتابعة مساعدة المعلمات على تنفيذ الإجراءات الموكلة إليهن في توقيتاتها وكذا مساعدتهن في إعداد خطط التحسين من أجل ضمان استيفاء جميع المؤشرات والمعايير المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة.

- موافاة الإدارة العامة لرياض الأطفال بتقارير حول ما يتم من جهود تتعلق بتطبيق نظام تحسين الجودة بمؤسسات رياض الأطفال بالمديرية. الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ولاسيما ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال.

- التأكيد على قيام التوجيه بالمتابعة المستمرة لمؤسسات رياض الأطفال للتأكد من حضور الأطفال وممارسة الأنشطة التعليمية والتربوية المخطط لها، وتقديم أوجه الدعم المختلفة التي تساعد المعلمات على تحقيق نواتج التعليم المستهدفة.

- العمل وفقاً للخريطة الزمنية على إيجاد آليات تضمن تواجد الأطفال بالروضة باستخدام ( كافة الوسائل، والأنشطة والمبادرات والاحتفال بالمناسبات المختلفة ) التي تجعل من الروضة بيئة جاذبة للأطفال طوال العام.