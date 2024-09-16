شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بعض الوزراء والشخصيات البارزة من مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

فى ختام اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذى نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم تكريم عدد من الشخصيات السعودية والمصرية البارزة.

وشمل التكريم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، المشرفة على وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث تم التنويه إلى أن هذا التكريم يأتى بفضل الجهود التى بذلتها المهندسة راندة المنشاوى لمواجهة التحديات التى واجهت المستثمرين السعوديين فى مصر، من خلال هذه الوحدة، وحل الجانب الأكبر من مشكلاتهم.



كما تم تكريم معالى الوزير أحمد قطان، الذى تم وصفه بالوزير الغائب الحاضر الذى عمل فى آخر فترة للمجلس السعودى المصري، حيث تسلم شهادة التكريم عنه بندر أحمد قطان.

كما تم تكريم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجهودهما فى مجال الاستثمار، وتقديم التسهيلات أمام المستثمرين فى مختلف المجالات.

وفى الوقت نفسه، تم تكريم السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى القاهرة السيد/ أسامة نقلي، كما تم تكريم السفير/ أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، حيث تمت الإشارة إلى أن "فاروق" ساعد فى تغيير منهاج التحديات ومعالجتها.

تكريم المستثمرين السعوديين

جانب من التكريم