شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تفعل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ إبراهيم قاسم - أمينة الموجىالإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:37 م
في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.
وأكدت النيابة أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
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