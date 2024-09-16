شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي "كتاب الله" خلال احتفالية المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي "كتاب الله"، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.