شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 72 مليون و478 ألف خدمات مجانية خلال 46 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 71 مليون و478 ألفا و265 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 15 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 633 ألفا و877 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 143 ألفا و959 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 196 ألفا و764 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 50 ألفا و652 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 9 آلاف و760 خدمة، بالإضافة لتقديم 49 ألفا و192 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 21 ألفا و652 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 61 ألفا و433 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 15 ألفا و408 خدمات.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و780 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2400 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 20 ألفا و235 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ57 ألفا و642 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».



