شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترحيب بالدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، حيث توجه إليه الرئيس السيسي وقبل رأسه، وذلك قبل بدء فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.