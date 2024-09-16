شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه والان مع تفاصيل الخبر

‏قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن المنطقة العربية تعاني بشدة من ندرة المياه ، وأن التحديات متشابهة بكل دول المنطقة فيما يتعلق بنقص نصيب الفرد من المياه، لذا فإن الاستفادة من الحلول الخاصة بمواجهة الشح المائي في دولة يفيد الأخرى.

وأضاف سويلم، أن نهر النيل هو "الحياة للمصريين" وسيبقى "مصدر الحياة" ولا تهاون مع هذا الأمر، وأن تنويع مصادر المياه البديلة لا يعني أن النيل هو المصدر الوحيد للمياه للمصريين ولا بديل على وجه الأرض لمياهه.



وأضاف في الجلسة الحوارية الوزارية في افتتاح المنتدى العربي السادس للمياه بأبوظبي وحضرها وزير الري العراقي ومساعدة وزير المياه الصيني ونائب وزير الري الإماراتي، أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن مواردنا لا تتعدى 60 مليارا وهو ما يعني أننا نحتاج إلى 60 مليارا أخرى للوفاء باحتياجاتنا.

وأشار سويلم، إلى إعادة استخدام الصرف الزراعي الصحي يصل إلى 21 مليار متر مكعب وتعد مصر هي الأكبر بالمنطقة في إعادة استخدام المياه المعالجة مع أن لديها ثلاث أكبر محطات لمعالجة المياه في المنطقة من بينها محطة بحر البقر بطاقة خمسة ملايين و 600 ألف متر مكعب يوميا ومحطة الدلتا بطاقة سبعة ونصف مليون متر .

كما أشار إلى استضافة مصر لعدة ملايين من النازحين العرب والأفارقة بسبب الأوضاع السياسية في بلدانهم ما يزيد من معاناة ندرة المياه وعدم كفاية مصر، لافتا إلى ضرورة التوسع في تحلية مياه البحر والتعاون العربي وخاصة الخليجي في إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في عمليات التحلية حيث إن التكلفة الرئيسية لمشروعات التحلية تتعلق بنسبة 100% من سعر الطاقة.