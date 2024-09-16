شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: تعاون مع الاتحاد الوطنى الليبى لخدمة الحركة العمالية بالبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للعاملين بـ النقل البري برئاسة أشرف الدوكار، آمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وذلك فى إطار العلاقات المميزة المبنية على أسس الاحترام والتعاون المتبادل لخدمة الحركة العمالية في البلدين الشقيقين بصفة خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.

تضمن البروتوكول تفعيل دور المنظمتين بين البلدين الشقيقين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك و رعاية شئون العمالة الوافدة بين البلدين الذين يعملان في قطاع النقل البري مما يستدعي تنظيم هذه الفئة من العمال وذلك بفتح باب الانتساب للنقابة ومشاركتهم في العمل النقابي تحت مظلة المنظمتين في كلا البلدين الشقيقين، ومتابعة عقود العمل الخاصة بهم وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم والتواصل مع العمالة الوافدة في مواقع العمل للاطلاع على همومهم والمشاكل التى تواجههم مثل الإقامة وتصريح العمل والشئون الإدارية والصحية وتذليل مثل هذه المشاكل إن وجدت.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات وشروط السلامة والصحة المهنية، والتواصل مع وزارة العمل المصرية والتأهيل الليبية وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم، فضلا عن إنشاء خط ساخن ومباشر فى الاتحاد الوطني لعمال ليبيا لتلقي الاتصالات من العمالة الوافدة والعمل مع الحكومتين المصرية والليبية بناءً على النظام الأساسي وعلى دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعلى تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل.