بعد تكريمه في احتفالية المولد.. رئيس الشؤون الهندسية السابق بـ"الأوقاف": سأظل خادمًا لبيوت الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

وجَّه المهندس مجدي أبو عيد، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أسامة الأزهري، بعد تكريمه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال أبو عيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم، إن الإنسان من الممكن أن يبذل كل غالٍ ونفيس مقابل لحظة تكريم من الرئيس السيسي أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن التكريم بمثابة تكريم لجميع العاملين بالشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف.

وتابع الرئيس السابق للإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف: "طبيعة عملي تتطلب متابعة جميع المساجد على مستوى الجمهورية؛ سواء أكانت جديدة أم في حاجة إلى صيانة وتجديد، وهذا شرف لأي شخص أن يتعامل في خدمة في بيوت الله عز وجل"، مضيفًا: "سأظل أخدم بيوت الله حتى آخر يوم لي".

وأشار الرئيس السابق للإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف إلى أن الإتقان والجد والاجتهاد والتوكل على المولى عز وجل؛ هي أساس أي عمل، وجميع مَن في وزارة الأوقاف يعملون على قلب رجل واحد، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية المولد النبوي، عددًا من الشخصيات والعلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وأنشطتهم من داخل وخارج مصر، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهم:

- الشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

- الواعظة فاطمة عنتر، بمديرية أوقاف القاهرة.

- د.شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق.

- د.هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

- م.مجدي أبو عيد، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف.

- الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

- وزير الأوقاف الصومالي.