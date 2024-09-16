مدبولي: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين مع تحسين السياسات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السياسات النقدية والمالية ساهمت في استقرار سعر الصرف الأجنبي.

وأوضح مدبولي أن الوضع الحالي مستقر بفضل الرؤية الواضحة التي تمتلكها الحكومة، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها.

وأشار مدبولي إلى أن وزير المالية أعلن مؤخرًا عن حزمة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وحل النزاعات الضريبية القائمة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ستوفر دلائل واضحة لكيفية احتساب الضرائب على الأنشطة المختلفة، ما سيمنع الاجتهادات الفردية من قبل موظفي الحكومة ويضمن الشفافية للمستثمرين.

وتابع مدبولي بأن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير وضوح للمستثمرين حول السياسات والإجراءات الضريبية في مصر، مما يعزز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية طويلة الأمد.

واختتم مدبولي مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها أمام المستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى أن السوق المصري، الذي يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يوفر فرصًا كبيرة بفضل الموارد البشرية والمواد الخام المتوفرة، بالإضافة إلى التكلفة الاستثمارية المنخفضة.