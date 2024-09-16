"بير العدوة المميت" يبتلع عاملي صرف بعد سنة ونصف من مصرع 6 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

حادث مأساوي، شهدته قرية صفانية بمركز العدوة، بالمنيا، راح ضحيته عاملين اختناقا داخل بئر صرف صحي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط 3 عمال في بئر صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

قوة من رجال قوات الإنقاذ البري، ورجال المباحث انتقلت إلى محل البلاغ موقع الحادث، وتبين أنه أثناء متابعة 3 أشخاص، عملهم بخزان الصرف الصحي الرئيسي بقرية العدوة، سقطوا في البئر المُلحق به، وفارق اثنان منهم الحياة بينما نُقل الثالث إلى المستشفى لإسعافه.

أحمد حسن شاهد عيان على الحادث، قال إن الواقعة حدثت في الثانية عشر ظهرًا حيث سقط شاب في البئر تلاه اثنان آخران.

وأوضح الشاهد أن البئر نفسه شهد واقعة مماثلة من قبل، "من سنة ونص 6 عمال ماتوا في البير برضو في نفس المكان".

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.