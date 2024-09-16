سابقة.. النيابة تقرر تشغيل 54 محكوما عليهم بدلا من حبسهم بمراكز الإصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت النيابة العامة عن تفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.

وقالت النيابة العامة في بيان لها؛ في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وتابعت النيابة العامة في بيانها، أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.