دعمًا للاستثمار.. الداخلية تفتتح قسمي جوازات هيئة الاستثمار بـ"السادس من أكتوبر والعامرية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعي خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية).

وأكدت وزارة الداخلية، قسم جوازات هيئة الاستثمار بالسادس من أكتوبر، يقع مقره مبنى الهيئة العامة للاستثمار بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قسم جوازات هيئة الاستثمار بالإسكندرية يكون مقره مبنى الهيئة العامة للاستثمار بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

وأن قسمى الجوازات، ويختصا بـ (الترخيص فى الإقامة للمستثمرين الأجانب وأسرهم – إصدار جوازات سفر المواطنين المتعاملين مع الهيئة والعاملين بها وأسرهم).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب لضمان حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

جاء ذلك فى ضوء السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لتشجيع الاستثمار بالبلاد من خلال دعم رجال الأعمال وشركات الاستثمار وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين، وإستمرارًا للدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية فى هذا الشأن.