شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 900 حالة إشغال وتعد على الطريق العام خلال حملة مكبرة بحى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع اللبيني بالهرم والأربعين وزغلول وأمام سوق البطران.

واطلع المحافظ، على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع 900 حالة تعدٍ وإشغال للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية، الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشهدت الحملة رفع الباعة المفترشين للطريق العام والجائلين وعربات الكارو أمام سوق البطران وبمحيطة، لتسهيل حركة سير المواطنين بعد تلقي شكاوى عديدة لما يتسبب به تلك الإشغالات من إعاقة مرورية، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات، حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة.