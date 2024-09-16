شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: لابد من التعاون العربى للتوسع فى تحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى، أن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "COP28".

وقال امام الجلسة الافتتاحية المشتركة للمنتدي العربي السادس للمياه والمؤتمر العالمي للمرافق :إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة في دولة الإمارات، تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم، لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.

أضاف أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية التعاون العربي-العربي في استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه وتنويع المصادر المائية لسد احتياجات الشعوب العربية من المياه خاصةً وان معظم تلك الشعوب تقع تحت خط الفقر المائي.