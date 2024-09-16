شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الطلاب الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مدارس محافظة القاهرة لاستقبال طلاب المدارس الأحد المقبل، حيث أكدت المحافظة أن أول يوم للدراسة فى العاصمة سيكون الأحد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتفتح كل المدارس الحكومية بالقاهرة، أبوابها يوم الأحد القادم، كما استعدت المدارس بأعمال الصيانة اللازمة للمدارس، كما تم التنسيق مع الأحياء ومديرية التربية والتعليم لإزالة كل الإشغالات المحيطة بها.

وفى السياق وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من صيانة الفصول والتأكد من سلامة الإضاءة، وكفاءة الإنارة، وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس.

