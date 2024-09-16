شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "بناء الإنسان" مسئولية كل مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف .

وأكد الرئيس السيسى- خلال كلمته- أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياء للإنسانية وتكريمًا لها، ويمثل فرصة للاطلاع علي المفاهيم السليمة، مشيراً الي قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق" .

وتحدث الرئيس السيسي عن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مؤكدًا انها مسئولية تضامنية تحتاج إلى كافة مؤسسات الدولة وقبل ذلك الأسرة لبناء وطن في مختلف المجالات . وأكد الرئيس السيسي أن ذلك سينعكس علي انسان صاحب شخصية قيادية قوية قادرة علي مواجهة التحديات وتخطي الصعاب.