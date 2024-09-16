شكرا لقرائتكم خبر عن رمد وباطنة وملف طبى لكل طالب.. تفاصيل الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الإثنين، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

واستعدت جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد بإقامة سرادق كبير لانتظار الطلاب بداخله حيث يتم توجيه الطلاب فى صورة مجموعات داخل مبنى مستشفى الطلبة، لتوقيع الكشف الطبى عليهم رمد وباطنة ولجان طبية متخصصة .

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي سوف يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

وجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.



الطلاب الجدد بجامعة القاهرة



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