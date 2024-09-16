شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بالتزامن مع استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، إذ يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات من خلال الرابط التالى والضغط هنا

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بمد فترة التقديم لـ التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.