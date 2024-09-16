شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بضرورة التوجه للطبيب فور الشعور بأى آلام فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين بضرورة التوجه للطبيب فورا عن الشعور بأى آلام في الجسم، خاصة إذا كانت متعلقة بالأعصاب والعضلات، وذلك لمنع حدوث المضاعفات الصحية التي تصل إلى حد الالتهاب الشديد في الأعصاب والتي منها على سبيل المثال اختناق عصب اليد والمشكلات الصحية المتعلقة بعرق النساء مؤكدة أن هناك تحديثات للبرتوكول العلاجى.

من ناحيته وضع الدكتور فيصل زايد نائب مدير عام مستشفي الحسين الجامعي روشتة مواجهة مشكلات التهابات الأعصاب مؤكدا أهمية البعد عن الضغوط النفسية والعصبية وذلك للحفاظ على الأعصاب والعضلات مشيرا إلى أهمية التغذية الصحية والبعد عن الوجبات السريعة وتابع الغذاء المتوازن والصحى هام للغاية وتابع : ممارسة الرياضة هامة مع المتابعة الدقيقة في علاج الأمراض المزمنة دون انتظار حدوث المضاعفات مثل مرض السكرى الذى يتسبب في التهاب الأعصاب الطرفية .

وأوضح أن التهاب الأعصاب الطرفية هو من أحد المضاعفات الأكثر شيوعًا لمرض السكري، وهو عبارة عن تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع السكر المزمن في الدم وسوف نتعرف على علاج التهاب الاعصاب الطرفية لمرضى السكر وعادةً ما يؤثر على القدمين والساقين واليدين والذراعين ويؤدي إلى حدوث خدر وتنميل في المناطق المصابة، كما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإحساس، وأحيانًا الإحساس بالألم في المنطقة المصابة وهذا النوع من التهاب الأعصاب شائع جدًا؛ حيث تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأعصاب الطرفية حوالي 60٪ إلى 70٪ من جميع مرضى السكري.

وقال : أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يمكن أن يُقلّلوا من مخاطر الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم وإبقائها في المستويات الطبيعية قدرَ الإمكان.

وكشف نائب مدير عام مستشفي الحسين الجامعي عن ضرورة الكشف المبكر عن الشعور بأى مشاكل في الظهر وعرق النساء واختناق الأعصاب.