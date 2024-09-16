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وزارة الصحة تكشف 8 علامات تشير للإصابة بتسمم الدم .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:19 م

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 8 علامات تشير إلى الإصابة بتسمم الدم وهى :

1- الحمى أو انخفاض درجة حرارة الجسم

2- الرعشة 

3- التنفس السريع

4- الاتباك

5- الام الجسم وعدم الراحة 

6- الجلد المتعرق

7- ارتفاع معدل ضربات القلب أو ضعف النبض أو انخفاض ضغط الدم 

8- انخفاض انتاج البول 

 

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