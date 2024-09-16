شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 8 علامات تشير للإصابة بتسمم الدم .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:19 م
كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 8 علامات تشير إلى الإصابة بتسمم الدم وهى :
1- الحمى أو انخفاض درجة حرارة الجسم
2- الرعشة
3- التنفس السريع
4- الاتباك
5- الام الجسم وعدم الراحة
6- الجلد المتعرق
7- ارتفاع معدل ضربات القلب أو ضعف النبض أو انخفاض ضغط الدم
8- انخفاض انتاج البول
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