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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 30.5 جنيه

- البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ 20جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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