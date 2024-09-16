شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط فصل الصيف عادة بتنوع المأكولات، ويوفر الشعور بالراحة الذى يفتقده البعض في الشتاء، إلا أنه قد يجلب مشاكل صحية مختلفة مثل "الجفاف واضطرابات المعدة والالتهابات البكتيرية والسكتة الدماغية وغيرها، وربما نقضى وقتاً أطول في الشمس ونشعر بالتعب والجوع أو نقضى معظم أوقاتنا أمام التلفاز ونشعر بالفراغ مما يجعلنا نشعر بالجوع الوهمى لذلك من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى في الصيف.

ويوضح معهد تكنولوجيا الأغذية أسس التغذية السليمة خلال فصل الصيف وأهمها الإكثار من شرب المياه لأنه مهم للغاية لصحة الجسم حيث يساعد على ترطيب الجسم، لذلك يجب تناول ما لا يقل عن 8-12 كوباً من المياه يومياً لتجنب الإصابة بالجفاف ومراعاة تجنب شرب المياه المثلجة لأنها تؤدى إلى الإضرار بصحة الجسم، وإذا كان الشخص لا يفضل تناول المياه كثيراً، فيمكنه محاولة تحسين طعامها بإضافة أوراق النعناع الطازجة وشرائح الليمون.

10 أمور لا بد من مراعاتها في الوجبات الرئيسية

1- يجب الاهتمام بوجبة الإفطار وتكون متوازنة من البروتينات والنشويات والدهون الصحية.

2- تناول مصادر البروتينات الصحية الموجودة في الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والخالية من الدهون.

3- يفضل تناول أكل سهل الهضم والابتعاد عن الأغذية المطهية بالزيوت والمسبكات.

4- اختر اللحوم قليلة الدهن أو الخالية منه أن أمكن أو قم بإزالة الدهون المرئية منها.

5- اختر الطهى بالبخار أو السلق أو الشوى، بديلاً عن قلى الطعام.

6- تناول وجبات خفيفة بدلاً من الوجبات الثقيلة خاصة في فترات الليل.

7- تأكد من أن كل ما تأكله أو تشربه نظيفاً وصحياً للوقاية من الإصابة بعدوى بكتيرية.

8- الحفاظ على طبق السلطة بشكل يومى على مائدة الطعام ، مع التنويع في أنواع الخضر الموسمية.

9- الوجبات السريعة تعتبر من الوجبات غير الصحية على الإطلاق بشكل عام ولكن تأثيرها يزداد ضراراً خلال فصل الصيف حيث أن مكوناتها ملئية بالدهون.

10- للمساعدة على عدم تناول الأطعمة بشكل مبالغ فيه لابد من الحفاظ على حالة الشبع من خلال تناول وجبات متوازنة ومشبعة.



تناول عصائر الفاكهة الطبيعية



عصائر الفاكهة الطبيعية مصدر جيد من الفيتامينات والمعادن والاستفادة من هذه العناصر المهمة يفضل شرب عصائر الفاكهة بشكل فورى بعد أن يتم اعداد العصير، لأنه إذا ترك معرض في الهواء سيفقد جزء كبير من فيتامين ج لتعرضه للأكسدة .



ويفضل الإكتفاء بسكل الفاكهة وفى حالة وضع مادة للتحلية يكون عسل النحل لأنه أفضل من السكر وغنى بالمعادن والأملاح ومن أفضل المشروبات المنعشة عصير الليمون بالنعناع، البرتقال، عصير البطيخ، فهذه العصائر تقوى المناعة وغنية بفيتامين سى وتعطى الشعور بالإنتعاش.



ومن المشروبات أيضاً الكركديه البارد لمن يعانى من الضغط المرتفع وكوكتيل الفواكه باللبن مثل الموز باللبن والجوافة باللبن وزبادى الفواكه مع وضع بعض المكسرات خاصة للأطفال.



وبالرغم من أن المشروبات الغازية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصيف وتعطى شهور مؤقت بالانتعاش إلا أنها ترفع من حرارة الجسم أثناء عملية الهضم وذلك لإحتوائها على نسبة عالية من السكر والصودا لذا يفضل تناول العصائر الطبيعية.

والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة تعمل كمدرات للبول مما يجعل تناولها بكثرة خلال فصل الصيف قد يضر الجسم ويجعله أكثر جفافاً.

تناول الفواكه والخضراوت

تناول الفواكه والخضراوت يمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة وتقوى المناعة وأفضل مصدر للفواكه الكنتلوب والبطيخ والشمام والعنب فهى تعطى الجسم السكريات الأساسية التي يحتاجها لنشاطه وخاصة النشاط الذهنى وألياف مفيدة للجسم وغنية بالسوائل ولا تساعد على رفع نسبة السكر بالدم .

يجب اختيار الفاكهة بشكل صحيح ولا تكون بها أجزاء تالفة ويتم غسلها بطريقة صحيحة وكذلك الخوخ .

الفاكهة المفيدة شرط اختيار الثمرة جيداً ولا يكون بها أجزاء سوداء أو طرية ويتم غسلها بمياه جارية ونقعها في خل ويتم غسلها بعد ذلك بالماء والخل لإزالة آثار المبيدات كذلك تناول الخضروات المائية مثل الخس والكابوتشى والخيار التي تعمل على ترطيب الجسم.