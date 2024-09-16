شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للإعاقة: نستهدف تعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اللقاء التوعوي والحوار الذي نظمته جمعيات بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، والذي ضم عدد كبير من النساء ذوات الإعاقة وأمهات لأطفال من ذوي الاعاقة، وذلك خلال تفقدها وزيارتها لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة المجلس الخاصة بالتعرف على الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من الخدمات التي تقدمها لهم وجودتها، ونوع الخدمات التعليمية والرياضية والتأهيلية والتمكينية المقدمة.

خلال اللقاء أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على الدور الذي يقوم المجلس وأنه يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز، وأن رؤيته تتمثل في تمكينهم من الحصول على حقوقهم والعيش في كرامة.

واستمعت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة، والأمهات لأطفال ذوي إعاقة داخل مدينة برج العرب، وتمثلت في صعوبات إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، هذا بخلاف عدم توافر هذا النوع من المدارس في مدينة برج العرب، وأيضاً مشكلات متعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة وصعوبة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وتعطل عدد كبير من الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستكمال التقارير الطبية المطلوبة لإصدار البطاقة، فضلا عن ارتفاع تكلفة هذه الفحوصات، وطلب الجهات المتعاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة تقارير طبية تثبت الاعاقة، رغم أنه تم تقديمها عند إجراء بطاقة الخدمات المتكاملة ويمكن اعتماد البطاقة بديلا عن إجراء الفحص مرة أخرى طالما انها ثبتت الاعاقة ونوعها ودرجتها، وأيضاً تخفيفا للأعباء المالية المطلوبة عند إجراء الكشوف الطبية مرة أخرى.

وأكدت النساء المشاركات على حاجتهم إلى التدريب على الأعمال اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون هذا التدريب عاملا مساعدا لهم في الحصول على فرص عمل أو تنفيذ مشروع متناهي الصغر لمواجهة الظروف المعيشية، فضلا عن تعنت بعض الجهات في الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكلمة كدليل لإثبات الإعاقة وأحقية الشخص في الخدمات المخصصة له خاصة بين الأطفال في قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية.

في هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على التنسيق بين المجلس ومؤسسات المجتمع الأهلي لوضع حلول للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدة على مخاطبة المجلس للجهات المختصة بتقديم الخدمات محل الشكوى منها للوصول إلى حلول لشكواهم، فضلا عن الترتيب لعقد جلسات مجتمعية للتوعية مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتعريف المشاركات وغيرهم من الاشخاص ذوي الاعاقة بآليات التعامل مع أبنائهم، وإدراجهم ضمن مبادرة المجلس "أسرتي قوتي" و"اكتشفني"، والاتفاق على محو أمية المرأة ذات الإعاقة بمدينة برج العرب.

وأكدت خلال اللقاء على استقبال المجلس لكافة شكاوى الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مكتب خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس والتواصل معه من خلال الرقم المختصر 16736 وآليات التواصل الاخرى، وهو اختصاص أصيل للمجلس متمثل في تلقى الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضماً للمضرور منهم.