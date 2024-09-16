" أخوة وشراكة ووحدة مصير".. مدبولي: السعودية تحظى بمكانة خاصة عند المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه "إذا سألت أي مواطن مصري عن البلد التي يحب زيارتها، فإن الخيار الرئيسي سيكون دائمًا السعودية".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له مع عدد من المستثمرين السعوديين، أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمتد عبر القيادة السياسية والحكومة والشعب، وهي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير لا يمكن لأحد أن يشكك فيها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعاون بين البلدين يهدف إلى تحقيق تكامل في التنمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.