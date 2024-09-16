بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. علام: الرئيس يولي اهتماما كبيرا للعلم والعلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم الدكتور شوقي علام المفتي السابق للديار المصرية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تكريمه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات.



وقال علام في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بالعلم والعلماء، ودوره الريادي في تعزيز دور المؤسسات الدينية في مصر، مشيرا إلى أن التكريم هو تكريم لكل عالم يحمل رسالة الإسلام السمحة ويسعى لنشر قيمه السامية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والسلام."

وأضاف: "حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على دعم كل جهد يساهم في تعزيز الفهم الصحيح للدين، ويواجه الأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تزييف صورة الإسلام، وقد كان لتوجيهات الرئيس المتواصلة أثر كبير في تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد."

وأكد أن هذا التكريم يشكل حافزًا لكل العلماء والدعاة للاستمرار في أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا قبلة العلم والمرجعية الصحيح للإسلام الوسطي في العالم الإسلامي، بفضل دعم القيادة الحكيمة وتكاتف مؤسساتها الدينية.