محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبو النمرس العام بمحول كهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ببحث احتياجات قسم الغسيل الكلوى بمستشفى الصف المركزى ودعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء.

جاء ذلك، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، خلال اجتماع "النجار" الدورى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبو النمرس والصف وأطفيح، فى استجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور؛ لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الصف وأبو النمرس.

وناقش محافظ الجيزة، مع الحضور، سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين وذلك من خلال بحث معوقات الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عثمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربى بالبدرشين؛ لتوصيل خدمات مياه الشرب لـ14 عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة إلى بحث ملفات مشروعات الصرف الصحى بقرى ميت شماس و زاوية أبومسلم بـ أبوالنمرس.

وتطرق الحضور، إلى بحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الإستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة مشروع الإسكان الإجتماعى بالقرية مؤكدا على سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضاري بالعياط استعدادا لتشغيل الفعلي له.