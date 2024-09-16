مشكلات متراكمة والتزامات مالية.. مصدر يكشف عن حركة تغييرات مرتقبة لقيادات "الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح :

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن إجراء حركة تغييرات موسعة بالقطاع يجري دراسته حاليًّا، بعناية فائقة، مع مراعاة الخبرات ومعدل الأعمار للقيادات، في ظل توجهات الدولة بالاعتماد على الكوادر البشرية والطاقات الشبابية في تولي المناصب القيادية، والتي يحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية قصوى فيها.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن التغييرات ربما تشهد الاستعانة بقيادات من خارج الوزارة في الشركة القابضة، مع إمكانية ذلك ببعض الشركات أيضًا؛ لحاجة القطاع الملحة إلى وجود قيادات ذات خبرات معينة، تكون قادرة على تحقيق المطلوب منها خلال الفترة المقبلة؛ كونها الأصعب في تاريخ القطاع؛ نتيجة الالتزامات المالية المطلوبة.

وأفاد المصدر أنه سيتم أيضًا إجراء تغييرات شاملة في كل أعضاء مجالس إدارات الشركات، مع تدعيم المجالس بقيادات ذات كفاءات وخبرات كبيرة؛ من أساتذة جامعات ومحاسبين واقتصاديين ومهندسين، لوضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة، وكذلك متابعة ومراقبة عمل رئيس مجلس إدارة الشركة والقيادات ومحاسبتهم، مع رفع تقارير مستمرة شهرية بالنتائج التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة تامة، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة التي يعانيها بعض الشركات.