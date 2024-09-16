تحت شعار "إلى المدرسة".. بيت الزكاة يطلق حملة لتوفير مستلزمات الدراسة للأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، انطلاق قطار حملة بيت الزكاة والصدقات تحت شعار "إلى المدرسة"؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 م.

يأتي ذلك، بحسب بيان بيت الزكاة والصدقات، الإثنين، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء.

وأكد بيت الزكاة والصدقات، أن المستلزمات الدراسية التي تُوزَّع على الطلبة الأيتام غير القادرين في محافظات المنوفية ودمياط والدقهلية تشمل: "حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وحذاء ومعطف"، وذلك عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة "إلى المدرسة" التي أطلقها "بيت الزكاة والصدقات" للعام الثاني على التوالي.

وأوضح البيان، أن حملة "إلى المدرسة" لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام يندرج ضمن برنامج "رحمة" لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج "التعليم"؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، ومساعدتهم على استكمال دراستهم.