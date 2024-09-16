اندلاع حريق داخل شقة بجوار كافيه بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالبوابة الأولى.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم ومدير قطاع إطفاء الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثاني لعقار رقم 255 أ بشارع الثورة والمكون من 5 طوابق وسط محاولات الدفاع المدني لإخماد الحريق دون إصابات.