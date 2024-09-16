أبرزها فتوى لتحديد قيمة الدية.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استمعت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، لطلبات هيئة الدفاع عن أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، المتهم بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إثر حادث دهس في مدينة العلمين الجديدة.

قدم المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجرى التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة القادمة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

طالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الفدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كما طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، وذلك لتسهيل عملية دفع الفدية وإحقاق الشرع.

ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع في وقت سابق، حيث صدمت سيارة فتوح، التي كان يقودها، مواطنًا مصريًا يدعى أحمد السيد الشبكى 54 عامًا من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة.

وتم القبض على اللاعب أحمد فتوح على الفور بعد وقوع الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة اللاعب إلى محكمة جنايات مطروح لمواجهة التهم الموجهة إليه.