جثتان بنهاية واحدة.. حادثا صعق كهربائي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت محافظة الجيزة حالتي وفاة نتيجة صعق كهربائي خلال 24 ساعة.

البداية من صحراء مدينة الشيخ زايد تحديدا إحدى المزارع، فارق شاب الحياة صعقًا بالكهرباء في أثناء تنفيذه بعض أعمال التوصيلات وعثر على جثته على الأرض دون وجود شبهة جنائية.

السيناريو نفسه تكرر داخل مطعم غرب المحافظة لكن بسيناريو صادم، عامل دفع حياته ثمن شهامته، هرع لإطفاء حريق شبَّ داخل محل عمله فتعرض لماس كهربائي أودى بحياته في الحال.

القطاع ذاته شهد مصرع طفلة لم تتجاوز 4 سنوات إثر سقوطها من شرفة منزلها، وتم إيداع الجثامين الثلاثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.