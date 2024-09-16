باقي 4 أيام فقط.. وظيفة خفير نظامي بوزارة الداخلية (الشروط والتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقدم لمن يرغب في شغل وظيفة خفير نظامي التقدم لمراكز الشرطة من يوم 9 حتى يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري.
الأوراق المطلوبة لوظيفة خفير نظامي
1- شهادة المؤهل الدراسي
2- عدد ست صور شخصية
3- عدد خمس صور بطاقة الشخصية
4- فيش جنائى
5- شهاده الجيش
6- مبلغ 200 جنيه قيمة كراسة الشروط
7- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام وقت التقديم
8- شهادة ميلاد
شروط التقديم لوظيفة خفير نظامي بوزارة الداخلية
1 - لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا عند تقديم الطلب
2 - لا يقل الطول عن 160 سم متوسط وعرض الصدر لا يقل عن 80 سم
3 - لابد من تناسب الوزن مع الطول
4 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية
5 - أن يكون محمود السيرة