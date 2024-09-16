باقي 4 أيام فقط.. وظيفة خفير نظامي بوزارة الداخلية (الشروط والتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقدم لمن يرغب في شغل وظيفة خفير نظامي التقدم لمراكز الشرطة من يوم 9 حتى يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة لوظيفة خفير نظامي

1- شهادة المؤهل الدراسي

2- عدد ست صور شخصية

3- عدد خمس صور بطاقة الشخصية

4- فيش جنائى

5- شهاده الجيش

6- مبلغ 200 جنيه قيمة كراسة الشروط

7- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام وقت التقديم

8- شهادة ميلاد

شروط التقديم لوظيفة خفير نظامي بوزارة الداخلية

1 - لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا عند تقديم الطلب

2 - لا يقل الطول عن 160 سم متوسط وعرض الصدر لا يقل عن 80 سم

3 - لابد من تناسب الوزن مع الطول

4 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية

5 - أن يكون محمود السيرة