"دول جابوا بابا قطع".. ماذا قالت نجلة ضحية أحمد فتوح بشأن التصالح وقبول الدية؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محامي المجني عليه، ضحية واقعة الدهس والقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات في العلمين، والمتهم فيها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، إنه لا يوجد هناك تصالح أو عرض للتصالح من الأساس،

أضاف خلال ثاني جلسات محاكمته أمام جنايات مطروح اليوم الإثنين، أن ابنة المجني عليه قالت:" لو كان جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح.. دول جابوا بابا قطع.. مافيش تصالح ولا نية من الأساس للتصالح".

كان أشرف عبد العزيز، دفاع أحمد فتوح لاعب الزمالك، طالب من المحكمة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة القادمة.

وقال دفاع أحمد فتوح أمام هيئة المحكمة، إن فتوح هو العائل الوحيد للأسرة، ووالديه مسنان لا يقدران على خدمة أنفسهما، وأضاف أن قرار إخلاء السبيل، سيجعله يتمكن من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، وكذلك لأن محل سكنه معلوم، ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وحضرت أسرة المجني عليه ضحية واقعة دهس لاعب النادي الزمالك أحمد فتوح، إلى مقر محكمة جنايات مطروح، صباح اليوم الإثنين، لحضور ثاني جلسات محاكمته في الواقعة.

وحضر إلى المحكمة اليوم أسرة المجني عليه، كما حضر محمد الشحات، شقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، لمؤازرة لاعب الزمالك أثناء المحاكمة.

وتشهد محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إثر حادث دهس مأساوي وقع في مدينة العلمين الجديدة.

وكان لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، قد دهس بسيارة مواطنًا يدعى "أحمد. السيد. الشبكي" 54 عامًا من الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة.

وتم القبض على اللاعب أحمد فتوح على الفور بعد وقوع الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة اللاعب إلى محكمة جنايات مطروح لمواجهة التهم الموجهة إليه.