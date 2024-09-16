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إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريقة الضبعة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 6 أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص وانقلاب المركبة بعد تقاطع محور الضبعة مع الطريق الأوسطي اتجاه الضبعة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

المصابون نقلوا إلى المستشفى للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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