جريمة شروع في قتل "وسط الشارع" بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع عامل في قتل آخر طعنا بسلاح أبيض مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس إخطارًا من مستشفى شبرامنت باستقبال مصاب بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى المهدي وتبين نشوب مشادة كلامية بين عامل وآخر بشارع وسط البلد بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأول على الثاني بسلاح أبيض محدثًا إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى والتحفظ على المشكو في حقه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.