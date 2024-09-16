العائل الوحيد للأسرة ووالداه مسنان.. محامي فتوح يطالب إخلاء سبيله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع أحمد فتوح لاعب الزمالك، من محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة القادمة.

وقال دفاع أحمد فتوح أمام هيئة المحكمة، إن فتوح هو العائل الوحيد للأسرة، ووالديه مسنان لا يقدران على خدمة أنفسهما، وأضاف أن قرار إخلاء السبيل، سيجعله يتمكن من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، وكذلك لأن محل سكنه معلوم، ولن يؤثر على سير التحقيقات.

ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع في وقت سابق، حيث صدمت سيارة فتوح، التي كان يقودها، مواطنًا مصريًا يدعى أحمد السيد الشبكي 54 عامًا من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة.

وتم القبض على اللاعب أحمد فتوح على الفور بعد وقوع الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة اللاعب إلى محكمة جنايات مطروح لمواجهة التهم الموجهة إليه.