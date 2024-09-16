شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أحدث برتوكولات علاج التهابات الأعصاب الطرفية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين بضرورة التوجه للطبيب فورا عن الشعور بأى آلام في الجسم، خاصة إذا كانت متعلقة بالأعصاب والعضلات، وذلك لمنع حدوث المضاعفات الصحية التي تصل إلى حد الالتهاب الشديد في الأعصاب والتي منها على سبيل المثال اختناق عصب اليد والمشكلات الصحية المتعلقة بعرق النساء مؤكدة أن تحديثات البرتوكول العلاجى تتضمن ثيوديو .

وأكد الدكتور فيصل زايد أستاذ جراحة العظام وإصابات الملاعب بكلية طب الأزهر ونائب مدير عام مستشفي الحسين الجامعي خلال فاعليات اليوم التدريبى الذى تم تنظيمة مؤخرا حول أحدث برتوكولات علاج التهابات الأعصاب الطرفية أنه يجب الابتعاد تماما عن الضغوط النفسية والعصبية وذلك بهدف الحفاظ على صحة الأعصاب وضمان كفاءتها فيما تؤدية من وظائف في الجسم.

وكشف نائب مدير عام مستشفي الحسين الجامعي عن أهم تفاصيل البرتوكول العلاجى الجديد والذى يتضمن ثيوديو الذى يعمل كمضاد للأكسدة لعلاج التهاب الاعتلال العصبي في مرض السكري و فيروس نقص المناعة وتصلب الشرايين وتليف الكبد لافتا إلى ضرورة الكشف المبكر عن الشعور بأى مشاكل في الظهر وعرق النساء واختناق الأعصاب وتابع : ثيوديو في البرتوكول العلاجى المحدث نستهدف علاج الأعلاض الخاصة بالالتهابات في الأعصاب وكذلك علاج المشكلة نفسها التي أدت إلي ظهور أعراض .

وأوضح الدكتور فيصل زايد نائب مدير عام مستشفي الحسين الجامعي روشتة مواجهة مشكلات التهابات الأعصاب مؤكدا أهمية البعد عن الضغوط النفسية والعصبية وذلك للحفاظ على الأعصاب والعضلات مشيرا إلى أهمية التغذية الصحية والبعد عن الوجبات السريعة وتابع الغذاء المتوازن والصحى هام للغاية وتابع : ممارسة الرياضة هامة مع المتابعة الدقيقة في علاج الأمراض المزمنة دون انتظار حدوث المضاعفات مثل مرض السكرى الذى يتسبب في التهاب الأعصاب الطرفية .

وأوضح أن التهاب الأعصاب الطرفية هو من أحد المضاعفات الأكثر شيوعًا لمرض السكري، وهو عبارة عن تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع السكر المزمن في الدم وسوف نتعرف على علاج التهاب الاعصاب الطرفية لمرضى السكر وعادةً ما يؤثر على القدمين والساقين واليدين والذراعين ويؤدي إلى حدوث خدر وتنميل في المناطق المصابة، كما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإحساس، وأحيانًا الإحساس بالألم في المنطقة المصابة وهذا النوع من التهاب الأعصاب شائع جدًا؛ حيث تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأعصاب الطرفية حوالي 60٪ إلى 70٪ من جميع مرضى السكري.

وقال : أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يمكن أن يُقلّلوا من مخاطر الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم وإبقائها في المستويات الطبيعية قدرَ الإمكان.