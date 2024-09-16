شكرا لقرائتكم خبر عن شارك فى الحل.. مبادرة بيئية للحد من آثار تغير المناخ ضمن احتفال حماية الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة البيئة اليوم الإثنين مبادرة "شارك فى الحل" لتعزيز العمل المناخى، والحد من الآثار السلبية لـ تغير المناخ، ضمن الاحتفالات بـ اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون لهذا العام ، بالتزامن مع ذكرى مرور 37 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال، الذي تم توقيعها فى 16 سبتمبر عام 1987، وهى أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحبى بموافقة كل دول العالم، بحضور قيادات العمل البيئى وعلى رأسهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية البيئة وتغير المناخ.

واكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى جهاز شؤن البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه المبادرة التى سيتم إطلاقها تأتى ضمن احتفالات مصر باليون العالمى لحماية طبقة الاوزون، واحد الإجراءات من أجل التخلص تدريجيا من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون،، وضمن التزامات مصر كاحد الدول الأطراف المعنية الموقعة على اتفاقية مونتريال لخفض استهلاكها تدريجياً من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.