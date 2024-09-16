شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى الجديد.. تعليمات مهمة من الوزارة للمدارس قبل الانطلاق بأيام والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام من انطلاق العام الدراسى الجديد 2024,2025، والمقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجارى، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات المديريات والمدارس لتحقيق الانضباط المدرسى من بينها:-

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا الى الانضباط داخل المدارس مع عدم اجبار الطالب على شراءه من اماكن بعينها

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وفير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسةوالامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية

- التواصل مع رؤساء الاحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكدد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والاسواق ، والتأكد من سلامة اغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة ، بالاضافة الى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج و مكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات

- التواصل والتنسيق مع الادارة العامة للامن بالوزارة تفعيلا لدور ادارة للازمات والكوارث والابلاغ عن اي مخالفات اخلاقية

- الحرص على حسن معاملة اولياء الامور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمينهم من متابعة ابنا ئهم تربويا مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي

- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب او اولياء امورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين

- حظر التدخين نهلئيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية و واتخاذ الاحراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون

- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك اولا باول ، واخطار اولياء الامور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم وتخصيص ارقام تليفونات للارقام والشكاوي

- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب انتهاء طابور الصباح واحكام الاشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم و التأكيد على غلق ابواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب

- منع مندوبي المبيعات والدعاية و غيرهم من دخول المدارس وعرض اي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

-حظر استغلال أسوار المدارس في عرض اي اعلانات او شعارات سياسية او غير ذلك من اغراض وازالتها على الفور

- عدم التطرق داخل المدرسة الى اي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية او دينية او حزبية

- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.

- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والاعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات.

- بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء و الولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية ، وضرورة الالتزام بتحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس، وضرورة الالتزام بضرورة ان تكون الحصة الاولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء

- تنظيم رحلات مدرسية لزيارك المشروعات القومية و الاماكن التاريخية

- مكافحة ظاهرة التنمربين الطلاب و بعضهم و بين المعلمين والطلاب وافعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب

- الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي

- يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

- الالتزام باحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسميةلحمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتأكيد على اظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام اي خرائط اخرى ايا كان مصدرها

- متابعة التزام المدارس الخاصةوالدوليةبالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة و وتدريس المواد القوميةواتخاذ الاجراءات القانونيةحيال من تثبت مخالفته



- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه واي موارد اخرى بمحتلف المباني التعليمية بانواعها حفاظا على المال العام

- التوسع في المساحات الخضراء وزرع امبر عدد ممكن من الاشجار داخل المدارس وتشحيع الطلاب على هذا

- التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب

- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد اي امتحانات في الايام التالية للاعياد الدينية

- حظر استخدام أو ترويج اي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.



