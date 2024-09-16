شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر 2024.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل يوم الجمعة المقبل، على النحو الآتي: القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود من اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إلى السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة على النحو الآتي: القاهرة والوجه البحري ليلًا 75-80 ونهارًا 30-35، والسواحل الشمالية ليلًا 85-90 ونهارًا 45-50، وشمال الصعيد ليلًا 50-55 ونهارًا 20-25، وجنوب الصعيد ليلًا 30-35 ونهارًا 15-20.