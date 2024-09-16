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"وثائق العبور".. على شاشة "الوثائقية" احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 11:10 ص

احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة بعنوان "وثائق العبور"، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

تعرض السلسلة الوثائقية عددًا من الوثائق العسكرية الرسمية المهمة التي أفرجت عنها مؤخرًا وزارة الدفاع المصرية، لأول مرة بعد مرور أكثر من 50 عامًا على النصر.

وتشمل تلك الوثائق تفاصيل مهمة تتعلق ببعض الخطط والأحداث التي شهدتها الحرب، مثل وثيقة "الخطة جرانيت" لعبور قناة السويس، وخطة الخداع الإستراتيجي، وتصفية ثغرة الدفرسوار، وقرارات وقف إطلاق النار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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