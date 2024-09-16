شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة مكملة معانا.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إلى السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، اليوم الإثنين 16 سبتمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على النحو الآتي: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.