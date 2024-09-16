شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل الأوقاف تحتفل بالمولد النبوى والرئيس السيسى يكرم الدكتور شوقى علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور نظير عياد ، مفتى الجمهورية، و الدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف ، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السابق، والشيخ سامى الشعراوى ، نجل إمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى ،بوزارة الأوقاف ، والشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.