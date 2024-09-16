شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: منفذ محاولة اغتيال ترامب الثانية سعى لدعم المجهود الحربى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

قال رايان ويسلي روث، المشتبه به الذي ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بمحاولة اغتيال دونالد ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2023 إنه يريد مساعدة المجهود الحربي في أوكرانيا، وكان يسعى إلى تجنيد جنود أفغان فروا من طالبان، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى.

وفي مقابلة هاتفية مع الصحيفة، قال روث إن العشرات من الجنود أعربوا عن اهتمامهم. وقال أيضًا إنه يخطط لنقلهم من باكستان وإيران إلى أوكرانيا، في بعض الحالات بشكل غير قانوني.

وقال: "ربما يمكننا شراء بعض جوازات السفر من خلال باكستان، لأنها دولة فاسدة للغاية".

كما أخبر روث صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت أنه كان في واشنطن للقاء لجنة الأمن والتعاون الأمريكية في أوروبا "لمدة ساعتين" للمساعدة في الدفع من أجل المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ويبدو أن روث كان منخرطًا في جهود التجنيد حتى وقت قريب في يوليو.

وفي أحد منشورات فيس بوك التي نشرت في شهر يوليو ، ورد ما يلي: "أيها الجنود، من فضلكم لا تتصلوا بي. ما زلنا نحاول إقناع أوكرانيا بقبول جنود أفغان ونأمل أن نحصل على بعض الإجابات في الأشهر المقبلة... من فضلكم تحلوا بالصبر".