شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: استفادة 38053 طالبا من الأنشطة و300 دورة تدريب للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

• تنظيم عدة مُبادرات لتدريب 1200 طالبة • تنظيم 300 دورة تدريبية بالمعاهد لتأهيل الشباب المُقبلين على الزواج • مُشاركة كبيرة للطلاب والطالبات في الأنشطة العلمية والتكنولوجية والرياضية والفنية والثقافية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم أُسس المنظومة التعليمية، والتي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، مُوجهًا بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، لخلق بيئة تنافُسية في جميع المجالات (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، والعلمية).

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية على مستوى المعاهد العُليا والمتوسطة خلال العام الدراسي 2023/2024، حيث تم تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التي تُثقل مهارات الطلاب وتُنمي مواهبهم وإبداعاتهم، وتشغل أوقات الفراغ في أنشطة تربوية هادفة وتُنمى روح المُنافسة بينهم، وتدعم روابط الحب والتعاون بين الطلاب، كما تُساعد على خدمة الطلاب من الناحية الاجتماعية والثقافية والرياضية وتوفر المُناخ المناسب للطلاب لممارسة الأنشطة؛ بما يحقق أهداف العملية التعليمية بمُختلف اختصاصاتها الأكاديمية والعلمية، مُؤكدًا حرص قطاع التعليم بالوزارة على تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية على مستوى المعاهد المصرية.

ومن جانبه، أشار الأستاذ أحمد أبوالمحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، إلى أهم الأنشطة الطلابية التى تم تنفيذها خلال العام الدراسي 2023/2024، بمُشاركة 38053 طالبًا وطالبة بمشاركة 148 معهدًا عالي ومتوسط.

فعلى مُستوى الأنشطة الثقافية، شاركت المعاهد في أسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان، بجانب إقامة وتنظيم ورش عمل حول أساسيات تنفيذ المجالات الثقافية في مجالات (الشعر، الإلقاء، مجال البحوث الثقافية، المقال، القصة القصيرة، الرواية، التأليف المسرحي، ورش صحف الحائط، والخط العربي) بمُشاركة 1697 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات الصداقة الثقافية لمنطقة القاهرة ومناطق المعاهد العُليا والكليات التكنولوجية في (القرآن الكريم كاملًا، نصف القرآن، جزء عم، الأحاديث الشريفة، دوري المعلومات، الخط العربي، الإلقاء، الخطابة، صحف الحائط، الإنشاد، والترانيم) بمُشاركة 133 معهد و7000 طالب وطالبة.

كما تم تنظيم وإقامة العديد من الندوات التثقيفية والبرامج التدريبية بواقع 60 ندوة و30 برنامجًا تدريبيًا تثقيفيًا على مُستوى جميع المعاهد، بمُشاركة عدد 28820 طالبًا وطالبة، فضلًا عن إقامة وتنظيم المُسابقات الأدبية والثقافية، ومُسابقات (البحوث الثقافية والمجلة المطبوعة) بمُشاركة 80 معهدًا عاليًا ومتوسطًا و2340 طالبًا وطالبة، وكذلك المُشاركة بمهرجان إبداع 12 للجامعات والمعاهد المصرية في المجالات الأدبية والثقافية، فضلًا عن المشاركة في مُسابقة دوري المعلومات الثقافية ومُلتقى الإنشاد الديني والابتهالات للجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان، فضلًا عن تنظيم اللقاء القمي للأوائل لمناطق الصداقة الثقافية للمعاهد العُليا والكليات التكنولوجية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وأشار الأستاذ محمد الميهي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، إلى أنه تم إطلاق أفواج المعسكر الصيفي الدائم بمدينة بلطيم لطلاب وطالبات المعاهد التابعة والخاضعة للوزارة لعدد 12 فوج، وتنظيم 3 رحلات لمدينة مرسى علم و3 رحلات لمدينة دهب لطلبة وطالبات المعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى رحلة لمدينة مرسى علم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى إطار اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي القدرات الفائقة، تم تنظيم المُلتقى القمي للطلاب بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار "مبدعون باختلاف 2" بمعهد إعداد القادة بحلوان، والمُلتقى التدريبي تحت مُسمى "فوج للطلاب المُتميزين"، بالمدينة الشبابية بالغردقة.

وشارك الطلاب فس عدة مُبادرات منها: مُبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1200 فتاة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز مصر، حيث تمت إقامة 3 ندوات في 3 مناطق جغرافية (القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنيا)، ومُبادرة "استمتع وادعم سياحة بلدك" وإطلاق 6 أفواج إلى مدينة شرم الشيخ؛ لدعم وتنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى رحلات مجانيه للطلاب المُتميزين لطلاب وطالبات المعاهد الفنية بجنوب ووسط الصعيد، بجانب المُلتقى القمي "إعداد القائد العام"، والمشاركة في المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، فضلًا عن المشاركة في تأهيل الشباب المُقبلين على الزواج بالمهارات الداعمة لهم، فقد تم تنفيذ 300 دورة تدريبية بالمعاهد المصرية، كما تم تنظيم 8 دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال تعريفهم بكيفية البدء في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومُتناهية الصغر، وتنظيم زيارات ميدانية لنماذج المشروعات والمصانع، بالإضافة إلى تنظيم برنامج "مشواري"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تمكين الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل وتنمية قدرات ومهارات الشباب مختلف المجالات.

وفى إطار ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات التنموية الكُبرى التي تنفذها الدولة،، وكذلك تنظيم برنامج "تعايُش" داخل أحد الكليات العسكرية، وزيارة الكلية الجوية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وزيارة مدرسة الصاعقة بمركز أنشاص، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري.

وعلى صعيد الأنشطة الرياضية، شارك 25021 طالبًا وطالبة، في العديد من المهرجانات واللقاءات والدورات والبطولات الرياضية (الفردية والجماعية)، ومن أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، بطولة الجمهورية للمعاهد، اللقاء الرياضى لذوى الهمم للجامعات والمعاهد المصرية، اللقاء الرياضى لأولمبياد الفتاة الجامعية ، ودوري الصداقة.

وحرصًا على تنمية المهارات العلمية لطلاب المعاهد العُليا والمتوسطة شارك 6427 طالبًا وطالبة، في مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، منها دوري المعلومات، وأسبوع شباب الجامعات الذي نظمته جامعه حلوان، وتنظيم عدد من الزيارات العلمية، إلى جانب مُسابقة المعرض العلمي (مُلتقي العباقرة)، ومُسابقة إبداع للابتكارات العلمية، والمحاضرات العلمية، فضلًا عن نهائيات لقاء الصداقة أوائل الجمهورية، بالإضافة إلى مركز تدريب المُسابقة الدولية للابتكارات العلمية لكلية الدفاع الجوي، ومركز تدريب المؤتمر الدولي للاتصالات لكلية الدفاع الجوي، وكذلك اللقاء القمي لنوادي العلوم علي مُستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المُسابقات والحفلات لإبراز مواهب الطلاب والطالبات، ورفع مُستوى إبداعهم الفني.

وشارك الطلاب في العديد من الأنشطة الاجتماعية بهدف تنمية روح الإخاء، حيث تم تنظيم المُعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تُساعد الطلاب فى التعرف على معالم الوطن، وإقامة المسابقات الاجتماعية، فضلًا عن مُشاركة 1100 طالب وطالبة، في حملات التبرع بالدم، وقوافل الخير، ومسابقة "اخدم معهدك"، بالإضافة إلى احتفالية الطفل اليتيم التي تم تنفيذها داخل المعاهد والجمعيات الخيرية المختلفة، ومشروع "اخدم بلدك"، بمشاركة 450 طالبًا وطالبة فى مسابقة الإسعافات الأولية، وشارك 1000 طالب وطالبة فى المهرجان الختامي للأسر الطلابية، إلى جانب مُشاركة الطلاب بـ (32) بحثًا فى مُسابقة البحوث الاجتماعية مع جامعة حلوان على مستوى الجامعات والمعاهد العُليا والفنية، وتحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، شارك 3500 طالب وطالبة فى العديد من الندوات التوعوية التى تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة الإدمان والتعاطي بأنواعه.